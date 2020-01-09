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«Вашингтон» проиграл «Филадельфии», несмотря на передачу Кузнецова. У Овечкина «-2»

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии», несмотря на передачу Кузнецова. У Овечкина «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 25 минут и 57 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин получил 20 минут и 9 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты и 36 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Филадельфия» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел первое поражение после трёх побед подряд.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Конечны (Кутюрье) – 03:24' (5x5)   1:1 Бекстрём (Уилсон) – 07:11' (5x5)   1:2 Врана (Кузнецов, Кемпны) – 12:34' (5x5)   2:2 Хег (Раффль, Майерс) – 19:18' (5x5)   3:2 Хейз – 37:59' (4x5)
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