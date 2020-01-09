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30 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес», у Радулова «-1»

30 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес», у Радулова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Джейми Бенн и Блейк Комо. Российский нападающий Денис Гурьянов провёл на площадке 15 минут и 53 секунды и не отметился результативными действиями. Форвард Александр Радулов получил 13 минут и 55 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Антон Худобин совершил 30 сейвов.

Единственный гол за «Лос-Анджелес» забил Анже Копитар. Нападающий Николай Прохоркин провёл на площадке 15 минут и 52 секунды и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Копитар (Тоффоли, Иафалло) – 02:01' (5x5)   1:1 Бенн (Сегин, Линделль) – 34:46' (5x4)   1:2 Комо (Линделль, Кольяно) – 35:23' (5x5)
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