30 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес», у Радулова «-1»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Джейми Бенн и Блейк Комо. Российский нападающий Денис Гурьянов провёл на площадке 15 минут и 53 секунды и не отметился результативными действиями. Форвард Александр Радулов получил 13 минут и 55 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Антон Худобин совершил 30 сейвов.
Единственный гол за «Лос-Анджелес» забил Анже Копитар. Нападающий Николай Прохоркин провёл на площадке 15 минут и 52 секунды и не отметился результативными действиями.
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