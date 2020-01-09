Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рирден: хотел бы видеть Оши рядом с собой на Матче звёзд

Рирден: хотел бы видеть Оши рядом с собой на Матче звёзд
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден надеется, что нападающий «столичной» команды Ти Джей Оши будет выбран для участия в Матче звёзд НХЛ. Американский форвард входит в число участников голосования среди болельщиков 2020 NHL All-Star Last Men In.

«Ти-Джей очень многое для нас делает. Всего пару дней назад он играл в больном состоянии, что показывает его лидерскую роль в раздевалке. Он действует с большой энергией, играет во всех ситуациях, так что я бы очень хотел видеть его рядом с собой на Матче звёзд», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

Если Оши победит в Столичном дивизионе, то в Сент-Луисе компанию ему составят партнёры по «Кэпиталз» защитник Джон Карлсон, вратарь Брэйден Холтби, а также Рирден.

Оши: попасть на Матч звёзд было бы особенным опытом, если нет, отпуск уже запланирован
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020