Рирден: хотел бы видеть Оши рядом с собой на Матче звёзд
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден надеется, что нападающий «столичной» команды Ти Джей Оши будет выбран для участия в Матче звёзд НХЛ. Американский форвард входит в число участников голосования среди болельщиков 2020 NHL All-Star Last Men In.
«Ти-Джей очень многое для нас делает. Всего пару дней назад он играл в больном состоянии, что показывает его лидерскую роль в раздевалке. Он действует с большой энергией, играет во всех ситуациях, так что я бы очень хотел видеть его рядом с собой на Матче звёзд», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.
Если Оши победит в Столичном дивизионе, то в Сент-Луисе компанию ему составят партнёры по «Кэпиталз» защитник Джон Карлсон, вратарь Брэйден Холтби, а также Рирден.
Оши: попасть на Матч звёзд было бы особенным опытом, если нет, отпуск уже запланирован
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