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«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Ак Барс» — «Торпедо»: опубликованы составы команд

«Ак Барс» — «Торпедо»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 9 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Викстранд, Фрэттин — Кормье — Петров;
Яруллин — Лямкин, Азеведу — А. Галимов — Зарипов;
Юдин — Журавлёв, Галиев — Тихонов — Воронков;
Аверин, Фисенко — Галузин — Ли, Дыняк.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Зборовский — Дженовей, Бочаров — Шор — Рэтти;
Минеев — Мишарин, Шенфельд — Ильин — Веряев;
Шахворостов — Белевич — Ураков, Почивалов.

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