«Ак Барс» — «Торпедо»: опубликованы составы команд

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 9 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Викстранд, Фрэттин — Кормье — Петров;

Яруллин — Лямкин, Азеведу — А. Галимов — Зарипов;

Юдин — Журавлёв, Галиев — Тихонов — Воронков;

Аверин, Фисенко — Галузин — Ли, Дыняк.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Зборовский — Дженовей, Бочаров — Шор — Рэтти;

Минеев — Мишарин, Шенфельд — Ильин — Веряев;

Шахворостов — Белевич — Ураков, Почивалов.