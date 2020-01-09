«Ак Барс» — «Торпедо»: опубликованы составы команд
Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 9 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс»:
Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Викстранд, Фрэттин — Кормье — Петров;
Яруллин — Лямкин, Азеведу — А. Галимов — Зарипов;
Юдин — Журавлёв, Галиев — Тихонов — Воронков;
Аверин, Фисенко — Галузин — Ли, Дыняк.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Зборовский — Дженовей, Бочаров — Шор — Рэтти;
Минеев — Мишарин, Шенфельд — Ильин — Веряев;
Шахворостов — Белевич — Ураков, Почивалов.
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