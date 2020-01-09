Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Квартальнов: казнить сегодня надо всех в «Ак Барсе». Первым вешать меня

Квартальнов: казнить сегодня надо всех в «Ак Барсе». Первым вешать меня
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (1:4).

«Согласен, первые 10 минут нам удались. К сожалению, потом у нас не нашлось… Ничего не нашлось. Зарипов не забил, вратарь не подвыручил, не помог, — и рассыпались.

Будет ли Виртанен и дальше играть в паре с Викстрандом? Не знаю. У Виртанена визы нет, он в Китай с нами не поедет, у нас двум игрокам визы не поставили, он там играть не будет. Пока играли так.

Будет ли наказан Аверин? Как понять — наказан? Казнить всех надо сегодня, и первым меня вешать — верёвку, мыло купить, и… Почему Аверин-то? Козла отпущения надо найти? Я думаю, что мы все сегодня, и я в том числе. Наверное, надо немного сыграть было по-другому со второго периода», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» прервал победную серию, уступив «Торпедо» в Казани
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020