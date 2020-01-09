Квартальнов: казнить сегодня надо всех в «Ак Барсе». Первым вешать меня

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (1:4).
«Согласен, первые 10 минут нам удались. К сожалению, потом у нас не нашлось… Ничего не нашлось. Зарипов не забил, вратарь не подвыручил, не помог, — и рассыпались.
Будет ли Виртанен и дальше играть в паре с Викстрандом? Не знаю. У Виртанена визы нет, он в Китай с нами не поедет, у нас двум игрокам визы не поставили, он там играть не будет. Пока играли так.
Будет ли наказан Аверин? Как понять — наказан? Казнить всех надо сегодня, и первым меня вешать — верёвку, мыло купить, и… Почему Аверин-то? Козла отпущения надо найти? Я думаю, что мы все сегодня, и я в том числе. Наверное, надо немного сыграть было по-другому со второго периода», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 9 января 2020
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