Квартальнов: казнить сегодня надо всех в «Ак Барсе». Первым вешать меня

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (1:4).



«Согласен, первые 10 минут нам удались. К сожалению, потом у нас не нашлось… Ничего не нашлось. Зарипов не забил, вратарь не подвыручил, не помог, — и рассыпались.



Будет ли Виртанен и дальше играть в паре с Викстрандом? Не знаю. У Виртанена визы нет, он в Китай с нами не поедет, у нас двум игрокам визы не поставили, он там играть не будет. Пока играли так.



Будет ли наказан Аверин? Как понять — наказан? Казнить всех надо сегодня, и первым меня вешать — верёвку, мыло купить, и… Почему Аверин-то? Козла отпущения надо найти? Я думаю, что мы все сегодня, и я в том числе. Наверное, надо немного сыграть было по-другому со второго периода», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» прервал победную серию, уступив «Торпедо» в Казани