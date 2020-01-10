Панарин обогнал сыгравшего на 93 матча больше Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, проведя на льду 18 минут и 39 секунд при показателе полезности «+1». Теперь на его счету 61 (24+37) очко в 43 матчах.
После этого матча Панарин обогнал по общей результативности в НХЛ форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. В активе Артемия 381 очко, а Кузнецов отстаёт теперь на два балла, хотя и провёл в лиге на 93 матча больше.
За 365 матчей за карьеру в НХЛ Артемий забросил 140 шайб и сделал 241 результативную передачу. Кузнецов отметился 117 точными бросками и 262 голевыми передачами в 458 матчах в североамериканской лиге.
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