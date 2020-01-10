«Рейнджерс» в «Твиттере» — о Панарине и Шестёркине: пара русских легенд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, проводивший второй матч кряду в НХЛ, отразил 46 бросков из 49. Нападающий Артемий Панарин забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Пресс-служба «синерубашечников» запечатлела дружеский обмен ударами российских хоккеистов после матча. «Пара русских легенд», — гласит сообщение «Рейнджерс» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Артемий является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в нынешнем сезоне, а с Шестёркиным в воротах команда выиграла два матча кряду.