Крикунов: «Динамо» схватило ненужные удаления и обострило игру с «СЮ» до предела

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу москвичей.
«Игра была интересная, особенно концовка. Мы схватили ненужные удаления и обострили игру до предела. Хорошо, что так закончили и удалось выиграть матч. Ерёменко у нас сыграл неплохо сегодня.
Скажу, что старались сыграть на контратаках. Противник играл дома и шёл атаковать, а мы пытались убежать. Что-то получалось, а что-то — нет. Сумели забить и от этого счёта уже отталкивались. Молодцы, что выстояли последние шестнадцать секунд», — цитирует Крикунова пресс-служба «Салавата Юлаева».
«Динамо» одержало четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл лишь два.
- 10 января 2020
-
20:43
-
20:43
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
19:41
-
19:32
-
19:19
-
19:09
-
18:36
-
18:33
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:31
-
16:53
-
16:22
-
15:31
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:28
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:02
-
12:40
-
12:31
-
12:17
-
12:06
-
11:35
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:37