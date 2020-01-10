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Крикунов: «Динамо» схватило ненужные удаления и обострило игру с «СЮ» до предела

Крикунов: «Динамо» схватило ненужные удаления и обострило игру с «СЮ» до предела
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу москвичей.

«Игра была интересная, особенно концовка. Мы схватили ненужные удаления и обострили игру до предела. Хорошо, что так закончили и удалось выиграть матч. Ерёменко у нас сыграл неплохо сегодня.

Скажу, что старались сыграть на контратаках. Противник играл дома и шёл атаковать, а мы пытались убежать. Что-то получалось, а что-то — нет. Сумели забить и от этого счёта уже отталкивались. Молодцы, что выстояли последние шестнадцать секунд», — цитирует Крикунова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Динамо» одержало четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл лишь два.

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