Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маннинен: «Салават Юлаев» пропустил два очень лёгких гола в матче с «Динамо»

Маннинен: «Салават Юлаев» пропустил два очень лёгких гола в матче с «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Динамо», Маннинен стал автором дубля.

«Я немного разочарован. Мы, к сожалению, пропустили два очень лёгких гола в первой половине игры. К счастью, в концовке у нас было три большинства и два из них мы реализовали, но всё равно не хватило одного гола.

Неважно, что я забил. Важно, что команда должна выигрывать. Надеюсь, следующая игра сложится для нас лучше. В таблицу принимаются не личные голы или очки кого-то, а победа или поражение команды», — цитирует Маннинена пресс-служба уфимцев.

«Динамо» одержало четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл лишь два.

Дубль Петерссона помог московскому «Динамо» победить в гостях «Салават Юлаев»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020