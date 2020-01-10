Маннинен: «Салават Юлаев» пропустил два очень лёгких гола в матче с «Динамо»

Форвард «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Динамо», Маннинен стал автором дубля.
«Я немного разочарован. Мы, к сожалению, пропустили два очень лёгких гола в первой половине игры. К счастью, в концовке у нас было три большинства и два из них мы реализовали, но всё равно не хватило одного гола.
Неважно, что я забил. Важно, что команда должна выигрывать. Надеюсь, следующая игра сложится для нас лучше. В таблицу принимаются не личные голы или очки кого-то, а победа или поражение команды», — цитирует Маннинена пресс-служба уфимцев.
«Динамо» одержало четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл лишь два.
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