Кравец: «Витязь» готовился к тяжёлой игре с минским «Динамо», такой она и получилась

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Хоккеисты из Минска одержали победу со счётом 3:2, по ходу встречи они вели с преимуществом в три шайбы.
«К сожалению, игра не получилась. Играло много хоккеистов, которые провели половину матчей в сезоне, сегодня у них была возможность, но они ей не воспользовались. После 3:0 забили гол, воодушевились, добавили, но этого было недостаточно. Ещё есть время исправить ошибки, будем разбираться, чтобы дальше побеждать и выкладывать в будущем.
Перед матчем обращали внимание, что Минск – сильная команда. Очень много возможностей было забить у них в прошлых матчах, готовились к тяжёлой игре. Такой она и получилась», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.
- 10 января 2020
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