Вудкрофт: много говорили о командном духе «Динамо», в матче с «Витязем» он был

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Минчане одержали победу со счётом 3:2.

«Хочу сказать, что мы провели хорошую подготовку к этой игре. У нас было несколько собраний, на которых мы анализировали наши ошибки и сложившуюся ситуацию. Сегодня утром я понял, что команда готова к игре.

Первые два периода были хорошие, в третьем играли достойно, но не так хорошо. Наша неопытность дала о себе знать. Последние 10 минут мы отдали игру «Витязю». В этой концовке гости могли перечеркнуть все наши старания.

Отдам должное «Витязю», они достойно играли, вернулись в игру, но победа осталась в Минске. В последнее время много говорили о командном духе, сегодня он был. Надеюсь, сохраним этот настрой», — сказал Вудкрофт на послематчевой пресс-конференции.