Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кицын: хочу вернуться в КХЛ, но пока сделано не так много, чтобы получить этот шанс

Кицын: хочу вернуться в КХЛ, но пока сделано не так много, чтобы получить этот шанс
Хоккей / КХЛ 0

Победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года Максим Кицын, ныне выступающий за новокузнецкий «Металлург», признался, что хочет вернуться и играть в Континентальной хоккейной лиге…

«Дай-то бог, чтобы это получилось. Очень хочу вернуться в КХЛ. Пока сделано не так много, чтобы получить этот шанс.

Возвращение новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ? Хочется верить, что рано или поздно это произойдёт. Всё упирается в финансы. Если будут деньги, у команды появится шанс вернуться в КХЛ. Но нужно ещё понимать, в каком направлении планирует двигаться лига, чего она хочет, будут добавляться или исключаться команды. Пока непонятно.

Если в команде всё отработано, если все мелочи схвачены, то играть проще. В КХЛ в большинстве клубов, если не во всех, есть чёткая система. А в ВХЛ много спонтанных действий. Но сейчас в Новокузнецке мы выходим на лёд и знаем, что делаем. И это приносит результат. Тяжело, когда постоянно меняются партнёры по звену. А в нынешнем «Металлурге» состав и сочетания стабильны. Можно спокойно выходить, работать и не придумывать ничего сверхъестественного», — приводят слова Кицына «Известия».

Победитель МЧМ-2011 Кицын: включив телевизор, сразу понял — что-то не так
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020