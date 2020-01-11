Кицын: хочу вернуться в КХЛ, но пока сделано не так много, чтобы получить этот шанс

Победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года Максим Кицын, ныне выступающий за новокузнецкий «Металлург», признался, что хочет вернуться и играть в Континентальной хоккейной лиге…
«Дай-то бог, чтобы это получилось. Очень хочу вернуться в КХЛ. Пока сделано не так много, чтобы получить этот шанс.
Возвращение новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ? Хочется верить, что рано или поздно это произойдёт. Всё упирается в финансы. Если будут деньги, у команды появится шанс вернуться в КХЛ. Но нужно ещё понимать, в каком направлении планирует двигаться лига, чего она хочет, будут добавляться или исключаться команды. Пока непонятно.
Если в команде всё отработано, если все мелочи схвачены, то играть проще. В КХЛ в большинстве клубов, если не во всех, есть чёткая система. А в ВХЛ много спонтанных действий. Но сейчас в Новокузнецке мы выходим на лёд и знаем, что делаем. И это приносит результат. Тяжело, когда постоянно меняются партнёры по звену. А в нынешнем «Металлурге» состав и сочетания стабильны. Можно спокойно выходить, работать и не придумывать ничего сверхъестественного», — приводят слова Кицына «Известия».
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