Шапорев: на Новый год загадал желание — попасть на Матч звёзд КХЛ

Нападающий «Алтая» и сборной Востока Герман Шапорев поделился впечатлениями от Кубка Вызова (5:3) и прокомментировал попадание на Матч звёзд КХЛ в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея — 2020.
Напомним, вместе с Шапоревым на Матч звёзд попали Никита Гончаров («Русские Витязи»), Егор Анисимов («Динамо» Санкт-Петербург) и Егор Чинахов («Омские ястребы»).
«Эмоции после победы только положительные, хорошее начало года. Надеюсь, в «Алтае» сможем тоже порадоваться и выиграть Кубок Харламова. Стас Петросян сказал, что выйдем и будем биться за Восток. Должны выиграть. От вызова на Матча звёзд КХЛ эмоции только положительные, будет волнительно сидеть с такими мастерами в одной раздевалке. Если честно, на Новый год загадал желание — попасть на Матч звёзд КХЛ. Так и получилось. Нет разницы, в какой из команд оказаться после жеребьёвки», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.
- 11 января 2020
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