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Бобков: у «Барыса» другая площадка, многие забросы я даже не пытался остановить

Бобков: у «Барыса» другая площадка, многие забросы я даже не пытался остановить
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер омского «Авангарда» Игорь Бобков поделился впечатлениями от матча с казахстанским «Барысом» (3:0).

«Естественно, мы разобрали игру «Барыса», они очень много набрасывают из углов, да и площадка здесь другая, тяжелее было адаптироваться: и ворота не сдвинуты к бортам, и уже коробка. Было сложно выходить из ворот и останавливать шайбу, много получилось забросов, которые я даже не пытался остановить», — приводит слова Бобкова официальный сайт КХЛ.

На второй минуте встречи форвард «Авангарда» Павел Дедунов открыл счёт. Результативный балл за голевую передачу на свой счёт записал нападающий Алексей Потапов. Эта шайба долго оставалась единственной в матче. На 54-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Вячеслав Войнов. Ассистентами выступили Дедунов и Потапов. Под занавес встречи шайбу в пустые ворота отправил форвард Роб Клинкхаммер, тем самым установив окончательный счёт матча.

Шайба и передача Дедунова помогли «Авангарду» обыграть «Барыс»
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