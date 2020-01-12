Кузнецов выиграл только 2 вбрасывания из 16 в матче с «Нью-Джерси» при полезности «-3»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, которые прервали серию из трёх поражений.

Провальным образом сложился матч для российских игроков «столичной» команды. Игровое время форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова составило 19 минут и 12 секунд, а его показатель полезности – «-3». Центральный нападающий «Кэпиталз» не смог справиться с соперниками и на точке. Кузнецов выиграл только 2 вбрасывания из 16 в матче, что стало худшим результатом в обеих командах.

У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за 21 минуту и 43 секунды – «-2». Защитник Дмитрий Орлов закончил матч с "-1".