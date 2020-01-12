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Вернёт ли СКА лидерство в дивизионе Боброва или проиграет в четвёртый раз за пять матчей?

Вернёт ли СКА лидерство в дивизионе Боброва или проиграет в четвёртый раз за пять матчей?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 12 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Адмирал» — «Ак Барс»;
— «Барыс» — «Локомотив»;
— «Салават Юлаев» — «Динамо» Р;
— «Трактор» — ХК «Сочи»;
— «Нефтехимик» — «Витязь»;
— СКА — «Динамо» М;
— ЦСКА — «Автомобилист»;
— «Динамо» Мн — «Спартак».

Принять участие в опросе можно в "Рамблере".

Центральный матч игрового дня пройдёт в Санкт-Петербурге, где СКА примет московское «Динамо». Команда Владимира Крикунова приехала в Северную столицу в статусе лидера дивизиона Боброва. При этом соперники уже трижды встречались в нынешнем сезоне, и успех неизменно сопутствовал «армейцам». В случае четвёртой победы в очном противостоянии СКА вернёт себе первое место в дивизионе.

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