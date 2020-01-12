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«Адмирал» — «Ак Барс»: в воротах гостей сыграет Рейдеборн, Мифтахов — в запасе

«Адмирал» — «Ак Барс»: в воротах гостей сыграет Рейдеборн, Мифтахов — в запасе
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Адмирала» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча во Владивостоке состоится сегодня, 12 января, начало — в 10:00 мск.

В воротах гостей сыграет шведский голкипер Адам Рейдеборн. Финалист молодёжного чемпионата мира 2020 года Амир Мифтахов заявлен запасным голкипером.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мифтахов);
Яруллин— Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Виртанен— Журавлёв, Галиев— А. Галимов — Зарипов;
Юдин — Рукавишников, Воронков — Галузин — Санников;
Хенкель, Фисенко — Глухов— Э. Галимов, Кара.

«Адмирал»:

Трушков (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Вихарев;
Мищенко – Давыдов, Коростелёв – Силаев – Бутузов;
Желдаков – Осипов, Глазачев – Мерескин – Пилипенко;
Бобряшов – Угольников, Лисин – Дробин – Коннов.

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