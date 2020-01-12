«Адмирал» — «Ак Барс»: в воротах гостей сыграет Рейдеборн, Мифтахов — в запасе

Стали известны составы «Адмирала» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча во Владивостоке состоится сегодня, 12 января, начало — в 10:00 мск.

В воротах гостей сыграет шведский голкипер Адам Рейдеборн. Финалист молодёжного чемпионата мира 2020 года Амир Мифтахов заявлен запасным голкипером.

«Ак Барс»:



Рейдеборн (Мифтахов);

Яруллин— Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Виртанен— Журавлёв, Галиев— А. Галимов — Зарипов;

Юдин — Рукавишников, Воронков — Галузин — Санников;

Хенкель, Фисенко — Глухов— Э. Галимов, Кара.

«Адмирал»:



Трушков (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Вихарев;

Мищенко – Давыдов, Коростелёв – Силаев – Бутузов;

Желдаков – Осипов, Глазачев – Мерескин – Пилипенко;

Бобряшов – Угольников, Лисин – Дробин – Коннов.