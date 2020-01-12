«Тампа» выиграла 10 матчей подряд, повторив прошлогодний клубный рекорд
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась минимальной победой команды Джона Купера со счётом 1:0, которая стала уже 10-й кряду.
«Лайтнинг» повторили клубный рекорд, установленный в прошлом сезоне. В феврале 2019 года «молнии» также одержали 10 побед. Это четвёртый случай в истории НХЛ, когда команда выдаёт две серии из 10+ побед в двух или более сезонах подряд.
Ранее подобного достижения добивались «Филадельфия Флайерз» (сезон-1984/1985 и 1985/1986), «Питтсбург Пингвинз» (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) и «Коламбус Блю Джекетс» (2016/2017, 2017/2018).
Шат-аут Василевского помог «Тампе» одержать 10-ю победу подряд
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