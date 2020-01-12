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«Барыс» — «Локомотив»: стали известны составы команд

«Барыс» — «Локомотив»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Барыса» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 12 января, начало — в 14:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Барыс»:

Карлссон (Паскуале);
Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк— Шестаков;
Охтамаа — Маклюков, Старченко — Найт — Виделль;
Шалапов — Клещенко, Акользин— Бойд— Шевченко;
Орехов, Панюков— Сагадеев — Гурков, Мусоров.

«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Черепанов — Савченко, Беляев — Ландер — Ильенко;
Марков — Накладал, Пяарви — Да Коста — Аверин;
Рафиков — Осипов, Каюмов— Алексеев— Коваленко;
Афанасьев, Кудрявцев— Ткачёв — Денисенко, Полунин.

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