«Барыс» — «Локомотив»: стали известны составы команд
Стали известны составы «Барыса» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 12 января, начало — в 14:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Барыс»:
Карлссон (Паскуале);
Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк— Шестаков;
Охтамаа — Маклюков, Старченко — Найт — Виделль;
Шалапов — Клещенко, Акользин— Бойд— Шевченко;
Орехов, Панюков— Сагадеев — Гурков, Мусоров.
«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Черепанов — Савченко, Беляев — Ландер — Ильенко;
Марков — Накладал, Пяарви — Да Коста — Аверин;
Рафиков — Осипов, Каюмов— Алексеев— Коваленко;
Афанасьев, Кудрявцев— Ткачёв — Денисенко, Полунин.
Вернёт ли СКА лидерство в дивизионе Боброва или проиграет в четвёртый раз за пять матчей?
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