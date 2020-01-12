Знарок: «Спартак» сыграл 6 игр за 10 дней, мы потеряли в движении, подустали

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу москвичей.

«Хорошая игра. «Динамо» — хороший соперник на самом деле. Мы сыграли 6 игр за эти 10 дней, потеряли в движении, подустали. Но ребята молодцы, что забили в нужные моменты.

Первый и второй периоды получились хорошими. Грамотно сыграли, несмотря на усталость. Едем домой, немножко отдохнём и снова в бой. Тайм-аут в третьем периоде? Понимал, что ребятам нужна пауза для реализации большинства», — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

«Спартак» одержал победу после двух поражений. Минское «Динамо» потерпело третье поражение в пяти последних матчах КХЛ.