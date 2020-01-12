Знарок: «Спартак» сыграл 6 игр за 10 дней, мы потеряли в движении, подустали

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу москвичей.
«Хорошая игра. «Динамо» — хороший соперник на самом деле. Мы сыграли 6 игр за эти 10 дней, потеряли в движении, подустали. Но ребята молодцы, что забили в нужные моменты.
Первый и второй периоды получились хорошими. Грамотно сыграли, несмотря на усталость. Едем домой, немножко отдохнём и снова в бой. Тайм-аут в третьем периоде? Понимал, что ребятам нужна пауза для реализации большинства», — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.
«Спартак» одержал победу после двух поражений. Минское «Динамо» потерпело третье поражение в пяти последних матчах КХЛ.
- 12 января 2020
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:22
-
17:59
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:24
-
17:16
-
16:49
-
16:41
-
16:26
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:02
-
14:56
-
14:42
-
14:20
-
14:02
-
13:41
-
13:30
-
13:03
-
12:41