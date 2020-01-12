Кравец: понимали, что «Нефтехимик» играет вторую игру за два дня

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой «Витязя» со счётом 3:2.

«Тяжёлая игра. Мы понимали, что «Нефтехимик» в принципе играет вторую игру за два дня — это нужно было использовать. Мы понимали также, что эта команда обыграла и «Ак Барс», и Нижний Новгород, с которым мы бодались.

Нужен был очень хороший настрой, что у нас и получилось сегодня с первых минут. Все четыре звена старались, выполняли задание, самое главное боролись и все вместе пытались создать результат.

Было достаточно много моментов, которые мы могли бы реализовать раньше и облегчить чуть-чуть себе ситуацию. И, конечно, когда счёт 3:1, надо уметь правильно доигрывать эти игры. У нас много молодых ребят, кто-то играет первый сезон такое количество игр, поэтому такие ошибки допускают. В целом молодцы, хорошая игра, нужная очень победа. Плюс у вратаря, который нам очень сильно помогает на протяжении всего сезона, сегодня день рождения.

Выиграть у такой команды тоже очень приятно. Всех нас с победой», — цитирует Кравца пресс-служба «Нефтехимика».