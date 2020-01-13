Основин: никакой горечи не было из-за того, что уезжаю из «Ак Барса»

Форвард «Трактора» Вячеслав Основин, вернувшийся в челябинский клуб из «Ак Барса», рассказал, как воспринял этот переход.

«Первое, что у меня было в голове, что я еду играть в хоккей, получать шанс развиваться, получать игровое время, испытывать удовольствие от игры. Естественно, положительные эмоции от того, что возвращаюсь в родной клуб. Никакой горечи не было из-за того, что уезжаю из «Ак Барса». Клуб находится на 1-м месте, а «Трактор» на 12-м. Я рад приносить пользу родному клубу, который дал мне возможность играть в хоккей. Я рад этому возвращению. Главное — играть и совершенствоваться.

Здесь хорошая команда, хорошие партнёры. Время игровое увеличилось, возможно, я где-то раскрепостился. Другие требования у тренера, стал больше нацелен на атаку. Легионеры, не легионеры – это без разницы: где-то на русском, где-то на английском можно договориться, что мы будем делать на льду. Договариваемся, как мы будем действовать с шайбой, как мы будем действовать без шайбы. Стараемся всё это перенести на лёд, где-то что-то не получается, через работу и взаимоотношения это всё придёт», — приводит слова Основина пресс-служба «Трактора».