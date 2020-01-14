Овечкин забросил свою 27 шайбу в сезоне в матче «Вашингтона» с «Каролиной»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне.

На момент написания новости в матче идёт 1-й период. «Вашингтон» ведёт в счёте – 1:0. На 12-й минуте счёт в этой встрече открыл российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Теперь на его счету 27 голов и 16 ассистов в 47 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-13» и 22 штрафных минут.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин делит 3-е место в таблице снайперов НХЛ с нападающими «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном и «Баффало Сэйбрз» Джеком Айкелом. У троих игроков по 27 голов, но у Овечкина на 2 проведённых игры больше.