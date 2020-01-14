«Монреаль» обыграл «Калгари», Ковальчук – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Джордан Уил и Райан Пилинг. Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на площадке 21 минуту и 31 секунду и не отметился результативными действиями.

«Монреаль» одержал вторую победу подряд. «Калгари» в свою очередь прервал пятиматчевую победную серию.

В параллельном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.