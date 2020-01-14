«Монреаль» обыграл «Калгари», Ковальчук – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Джордан Уил и Райан Пилинг. Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на площадке 21 минуту и 31 секунду и не отметился результативными действиями.
«Монреаль» одержал вторую победу подряд. «Калгари» в свою очередь прервал пятиматчевую победную серию.
В параллельном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Уил (Питри, Уис) – 13:30' (5x5) 2:0 Пилинг – 49:45' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бьорк (Дебраск) – 04:15' (5x5) 0:2 Крейчи (Хайнен, Койл) – 16:49' (5x4) 1:2 Хейз (Конечны, ван Римсдайк) – 18:22' (5x4) 1:3 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 20:33' (5x5) 2:3 Санхайм (Кутюрье, Ворачек) – 21:12' (5x5) 2:4 Койл (Хайнен, Карло) – 24:50' (5x5) 2:5 Крейчи (Бьорк, Дебраск) – 27:21' (5x5) 3:5 Кутюрье (Ворачек, Нисканен) – 33:12' (5x5) 4:5 Буннаман (Фридман, Хег) – 34:46' (5x5) 5:5 Санхайм (Майерс, Кутюрье) – 52:58' (4x4) 6:5 Конечны – 65:00' (ПБ)
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