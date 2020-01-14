Овечкин: Самсонов выручал «Вашингтон», бригада меньшинства сыграла здорово

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:0).

«Перед матчем нам дали возможность отдохнуть, была тренировка по желанию. Нужно было хорошо начать игру, чтобы не повторилось того, что было в двух предыдущих встречах. Первый гол получился хорошим, Том Уилсон сделал классную работу в углу и выдал отличный пас.

Самсонов нас много выручал, спецбригады меньшинства сыграли здорово, особенно во втором периоде. Мы получили хороший импульс от этого и смогли добиться победы. С «Каролиной» мы играли, по-моему, раза три за последние 10 матчей, поэтому хорошо изучили соперника, посмотрели видео», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.