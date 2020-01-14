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Зибанеджад — о Панарине: знал, что парень действительно хорош. Но не знал насколько

Зибанеджад — о Панарине: знал, что парень действительно хорош. Но не знал насколько
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) прокомментировал игру российского форварда Артемия Панарина, набравшего 5 (2+3) очков.

«Я же говорил, что знаю, что этот парень действительно хорош. Но я не знал насколько», — со смехом сказал после матча Зибанеджад.

Панарин вышел на третье месте в гонке бомбардиров НХЛ. Российский форвард уступает лишь нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (71) и Леону Драйзайтлю (70). При этом «нефтяники» сыграли на два матча больше.

Россиянин лидирует в лиге по очкам в равных составах. Артемий набрал 52 балла при игре в этом формате. На втором месте располагается нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (42).

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