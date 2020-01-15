Малкин забросил шайбу в ворота «Миннесоты» и набрал 45-е очко в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Миннесоту Уайлд». Встреча проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Идёт первый период, хозяева ведут в счёте – 1:0.
На 8-й минуте встречи заброшенной шайбой отличился российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, реализовавший численное преимущество. Результативными передачами отметились нападающие Брайан Раст и Сидни Кросби, проводящий первую игру после возвращения в состав команды из-за полученной травмы в ноябре.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Питтсбург Пингвинз».
Теперь на счету Малкина 14 голов и 31 ассист в 33 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «+14» и 34 минутах штрафа. Россиянин является лучшим бомбардиром команды и набирает очки уже в четвёртой игре кряду.
Всего за карьеру в НХЛ он проводит 885-й матч, в которых отличился 1047 (405+642) набранными очками, при показателе полезности «+80» и 936 минутах штрафа.
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