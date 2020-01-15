Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 14 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 11 матчей. В играх приняли участие 15 российских хоккеистов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил два гола и сделал результативную передачу. Набрав 1049-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 72-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол. Форвард Александр Волков отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 38 сейвов.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил гол. Форвард Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 47 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». Защитник «Колорадо» Никита Задоров забил гол. Нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Каменев получил 9 минут и 28 секунд игрового времени и завершил встречу с полезностью «-1».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 38 из 41 92,7 4:3 Б

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 0 0 1 0 0 - 16.28 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+1 0 0 1 2 1 - 11.19 Кучеров (н) «Тампа» 1+0 +1 0 5 2 0 - 23.05 Волков (н) «Тампа» 0+1 0 4 1 0 0 - 08.57 Малкин (н) «Питтсбург» 2+1 +1 0 6 1 0 58% 17.36 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -1 0 2 0 1 0% 12.21 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 0 2 0 - 1ё.00 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 0 0 1 0 0 - 10.46 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 1 2 2 - 17.47 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 2 1 0 50% 14.10 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 1 0 1 40% 09.28 Задоров (з) «Колорадо» 1+0 +1 0 4 3 3 - 20.44 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 0 2 4 - 24.48 Гавриков (з) «Коламбус» 0+1 +1 2 1 0 1 - 20.32