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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 14 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 14 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 11 матчей. В играх приняли участие 15 российских хоккеистов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил два гола и сделал результативную передачу. Набрав 1049-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 72-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол. Форвард Александр Волков отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 38 сейвов.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил гол. Форвард Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 47 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». Защитник «Колорадо» Никита Задоров забил гол. Нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Каменев получил 9 минут и 28 секунд игрового времени и завершил встречу с полезностью «-1».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»38 из 4192,74:3 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+100100-16.28
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+100121-11.19
Кучеров (н)«Тампа»1+0+10520-23.05
Волков (н)«Тампа»0+104100-08.57
Малкин (н)«Питтсбург»2+1+1061058%17.36
Анисимов (н)«Оттава»0+0-102010%12.21
Наместников (н)«Оттава»0+000020-1ё.00
Гурьянов (н)«Даллас»1+000100-10.46
Радулов (н)«Даллас»0+0-10122-17.47
Ничушкин (н)«Колорадо»0+00021050%14.10
Каменев (н)«Колорадо»0+0-1010140%09.28
Задоров (з)«Колорадо»1+0+10433-20.44
Сергачёв (з)«Тампа»0+000024-24.48
Гавриков (з)«Коламбус»0+1+12101-20.32
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