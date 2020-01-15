Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 14 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 11 матчей. В играх приняли участие 15 российских хоккеистов.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил два гола и сделал результативную передачу. Набрав 1049-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 72-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046).
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол. Форвард Александр Волков отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 24 минуты и 48 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 38 сейвов.
Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил гол. Форвард Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 47 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». Защитник «Колорадо» Никита Задоров забил гол. Нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Каменев получил 9 минут и 28 секунд игрового времени и завершил встречу с полезностью «-1».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|38 из 41
|92,7
|4:3 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|16.28
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|11.19
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|+1
|0
|5
|2
|0
|-
|23.05
|Волков (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|4
|1
|0
|0
|-
|08.57
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|2+1
|+1
|0
|6
|1
|0
|58%
|17.36
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|1
|0%
|12.21
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|-
|1ё.00
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|10.46
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|2
|-
|17.47
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|50%
|14.10
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|40%
|09.28
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|4
|3
|3
|-
|20.44
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|4
|-
|24.48
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+1
|+1
|2
|1
|0
|1
|-
|20.32
- 15 января 2020
-
12:00
-
11:35
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:27
-
09:13
-
08:51
-
08:30
-
08:10
-
07:58
-
07:41
-
07:20
-
07:05
-
07:01
-
06:45
-
06:17
-
06:12
-
06:05
-
06:00
-
05:44
-
05:38
-
05:17
-
04:27
-
03:37
-
02:19
-
01:14
-
00:00
- 14 января 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:25