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Малкин: не мог видеть Раста, но надеялся на это. Хоккейные инстинкты

Малкин: не мог видеть Раста, но надеялся на это. Хоккейные инстинкты
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал голевой пас на Брайана Раста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (7:3). Воспитанник магнитогорского хоккея в борьбе с двумя игроками соперника не глядя отдал передачу назад на правого форварда «пингвинов».

«Это хоккейные инстинкты. Я видел, что два игрока бросились на меня, и чувствовал, что позади меня есть игрок. Надеялся, что это Раст. Я не мог его видеть, но надеялся на это и отдал мягкую передачу», — приводятся слова Малкина в «твиттере» Pens Inside Scoop.

Российский нападающий «Питтсбурга» забил в этом матче два гола и сделал результативную передачу. Набрав 1049-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 72-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046).

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