Кросби — о Малкине: лишь некоторые избранные способны на такое доминирование

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлением от игры российского форварда Евгения Малкина, который оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (7:3) и отдал слепую результативную передачу на Брайана Раста.

«Это довольно забавно. Не так много парней, которые могут доминировать так, как он. Лишь некоторые избранные способны на такое, и Малкин — один из них. Будь то ведение шайбы, постановка игры или бросок, он определённо будет доминировать», — приводятся слова Кросби в «твиттере» Pens Inside Scoop.

Набрав 1049-е очко в карьере, Малкин вышел на единоличное 72-е место в истории НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Анри Ришара (1046). Следующей целью Евгения является результат легендарного канадца Дениса Потвена (1052).