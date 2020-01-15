Самсонов впервые проведёт два матча подряд в стартовом составе «Вашингтона»

Голкипер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов будет основным вратарём во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл. 22-летний российский голкипер впервые за карьеру проведёт два матча подряд в стартовом составе в НХЛ.
Напомним, победная серия Самсонова насчитывает восемь матчей. Российский вратарь повторил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков. В сезоне-1984/1985 Боб Мэйсон также выиграл восемь матчей кряду. Отметим, что в серии Самсонова пресс-службой НХЛ учитываются только матчи, проведённые в стартовом составе.
Ранее в этом сезоне Самсонов достиг отметки в 10 побед, и на это ему потребовалось всего 12 матчей в стартовом составе. Россиянин стал самым успешным вратарём-новичком в истории «Кэпиталз». Никому ранее не удавалось одержать 10 побед за такое количество матчей.
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