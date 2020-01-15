Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Самсонов впервые проведёт два матча подряд в стартовом составе «Вашингтона»

Самсонов впервые проведёт два матча подряд в стартовом составе «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов будет основным вратарём во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл. 22-летний российский голкипер впервые за карьеру проведёт два матча подряд в стартовом составе в НХЛ.

Напомним, победная серия Самсонова насчитывает восемь матчей. Российский вратарь повторил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков. В сезоне-1984/1985 Боб Мэйсон также выиграл восемь матчей кряду. Отметим, что в серии Самсонова пресс-службой НХЛ учитываются только матчи, проведённые в стартовом составе.

Ранее в этом сезоне Самсонов достиг отметки в 10 побед, и на это ему потребовалось всего 12 матчей в стартовом составе. Россиянин стал самым успешным вратарём-новичком в истории «Кэпиталз». Никому ранее не удавалось одержать 10 побед за такое количество матчей.

В НХЛ растёт ещё один топ-вратарь из России. Самсонов бьёт рекорды «Вашингтона»
Он уже сейчас теснит Брэйдена Холтби, а в следующем сезоне должен стать первым номером.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020