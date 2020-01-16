Чемпион МЧМ-2011 Двуреченский вернулся в Россию и продолжит карьеру в «Нефтянике»

«Нефтяник» подписал контракт до конца сезона с нападающим Никитой Двуреченским, информирует пресс-служба альметьевского клуба.

В нынешнем сезоне Никита сначала присоединился к «Шахтёру» в сентябре 2019 года и успел провести за солигорчан 10 матчей в Экстралиге А, в которых отметился 6 (1+5) очками при показателе полезности «-2». После расторжения контракта с «Шахтёром» Двуреченский перебрался в «Неман» из Гродно, где в 14 матчах набрал 2 (1+1) очка при полезности "-2".

За плечами 28-летнего форварда внушительный список достижений: серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2009 года, победитель молодёжного чемпионата мира — 2011, чемпион ВХЛ в составе «Динамо» (Санкт-Петербург) в сезоне-2017/2018, чемпион первой лиги Словакии (2018/2019).