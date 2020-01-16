Матч ВХЛ в Китае был прерван из-за дыры в борте. Её закрыли фанерой. Фото

Матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги между китайским «КРС-БСУ» и «Динамо» СПб (0:1, идёт третий период) был приостановлен из-за дыры в лицевом борте.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата ВХЛ сезона-2019/2020

Бригада из четырёх специалистов и двух арбитров решила проблему оригинальным образом. Они закрыли дыру фанерой.

Фото: Трансляция BSU Sports

«КРС БСУ» был основан в 2019 году. Аффилирован с клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар». С сезона-2019/2020 команда выступает в Высшей хоккейной лиге. Китайский клуб занимает предпоследнее место в конференции 1. В активе фарм-клуба «Куньлуня» 30 очков после 42 матчей. Команда Марка Кампела в своей конференции опережает только ещё один китайский клуб «Чэн Тоу».