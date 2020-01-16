Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» вырвал победу в серии буллитов в матче с «Нефтехимиком», отыгравшись с 0:3

«Трактор» вырвал победу в серии буллитов в матче с «Нефтехимиком», отыгравшись с 0:3
Хоккей / КХЛ 0

В Нижнекамске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» на стадионе «Нефтехим-Арена» принимал «Трактор». Матч закончился со счётом 4:3 Б в пользу гостей.

Уже на 3-й минуте «Нефтехимик» вышел вперёд после точного броска Райана Мёрфи. Во втором периоде в составе хозяев дубль оформил Йонас Энлунд. Гости лишь в середине третьего периода сумели сократить отставание в счёте, это сделал Томаш Гика. За пять минут до конца матча Гика сократил отставание до минимума, а на 57-й минуте Александр Авцин перевёл игру в овертайм.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Мёрфи (Уайт, Порядин) – 02:45' (5x4)   2:0 Энлунд (Шарипзянов, Хайруллин) – 27:53' (5x4)   3:0 Энлунд (Падакин, Шарипзянов) – 35:04' (5x5)   3:1 Гика (Седлак, Бэйлен) – 48:57' (5x5)   3:2 Гика (Терещенко, Бэйлен) – 55:01' (5x5)   3:3 Авцин – 57:32' (5x5)   3:4 Томас – 65:00' (ПБ)

В овертайме никому не удалось отличиться, а в серии буллитов победный бросок нанёс Кристиан Томас.

«Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» одержал вторую победу подряд.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020