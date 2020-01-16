«Трактор» вырвал победу в серии буллитов в матче с «Нефтехимиком», отыгравшись с 0:3

В Нижнекамске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» на стадионе «Нефтехим-Арена» принимал «Трактор». Матч закончился со счётом 4:3 Б в пользу гостей.
Уже на 3-й минуте «Нефтехимик» вышел вперёд после точного броска Райана Мёрфи. Во втором периоде в составе хозяев дубль оформил Йонас Энлунд. Гости лишь в середине третьего периода сумели сократить отставание в счёте, это сделал Томаш Гика. За пять минут до конца матча Гика сократил отставание до минимума, а на 57-й минуте Александр Авцин перевёл игру в овертайм.
В овертайме никому не удалось отличиться, а в серии буллитов победный бросок нанёс Кристиан Томас.
«Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» одержал вторую победу подряд.
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