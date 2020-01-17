Овечкин: после удара клюшкой в лицо я обезумел и решил сам наказать соперника

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

«Хет-трик — это замечательно, но без моих партнёров по команде я бы никогда не достиг этих вех. Это всё командные усилия, и это очень круто. Я на один гол отстаю от Марио Лемье? Это просто великолепно. Марио был одним из моих самых любимых игроков, когда я рос. Да и вообще это всё легендарные имена. Быть рядом с ними — это впечатляет.

Догнать Майка Гартнера по количеству сезонов с 30 голами? С годами лига меняется, игра становится другой, вратари тоже играют по-другому. Нужно продолжать работать и становиться лучше. Я могу лишь поблагодарить партнёров и руководство команды, я счастлив, что нахожусь здесь.

Что я думаю о поступке Вуда? Я получил клюшкой в лицо, но свистка не последовало. Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Американский игрок «Дэвилз» Вуд разбил в кровь лицо Овечкину, задев его клюшкой