Ковальчук: цель «Монреаля» — попасть в плей-офф. Я лишь один из солдатов
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1), в котором оформил первый дубль в нынешнем сезоне.
«Наша цель — попасть в плей-офф. Мы собираемся это сделать, никто не сдаётся. Я — лишь один из солдатов, так что буду выходить на лёд и помогать своей команде выигрывать матчи», — цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.
Ковальчук забил 438-й и 439-й голы за карьере в Национальной хоккейной лиге, благодаря чему вышел на чистое четвёртое место по количеству голов в лиге среди россиян. Ему удалось обойти Павла Буре, у которого в активе 437 голов. Следующей целью Ковальчука является результат Александра Могильного, на счету которого 473 гола.
Ковальчук догнал Фёдорова по голам в большинстве в НХЛ. Они делят 3-е место среди россиян
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