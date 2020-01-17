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Прайс: бросок Ковальчука трудночитаем. Он и мне забивал несколько раз

Прайс: бросок Ковальчука трудночитаем. Он и мне забивал несколько раз
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1) поделился мнением о результативности одноклубника Ильи Ковальчука.

«У него хороший бросок, он и мне забивал несколько раз. Его броски трудночитаемы. Сегодня он находил вкусные места», — цитирует Прайса пресс-служба «Монреаля».

Российский нападающий «Монреаля» оформил дубль, первую из шайб забросив в большинстве. Для 36-летнего Ковальчука этот гол стал 144-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве, что является третьим результатом в истории лиги среди российских нападающих. Илья повторил результат завершившего карьеру Сергея Фёдорова. По общему количеству голов в лиге он обошёл Павла Буре.

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