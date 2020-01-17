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Тренин: круто быть выбранным на Матч звёзд АХЛ, но не хотелось бы там играть

Тренин: круто быть выбранным на Матч звёзд АХЛ, но не хотелось бы там играть
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин ответил на вопрос, является ли почётным мероприятием Матч звёзд Американской хоккейной лиги.

«Конечно, это круто. Но не хотелось бы там играть в АХЛ. Лучше в „Нэшвилле“ остаться. Хотя бывает, что на время этой недельной паузы в НХЛ молодых отправляют в фарм-клубы. Поэтому я не знаю, как будет. У меня вот родители хотели приехать на Матч звёзд АХЛ. Но билеты даже взять не могут. Мы просто ждём.

Но очень приятно, когда играешь в НХЛ. Первый забитый гол, первые матчи… Это незабываемо. Главное отличие вне льда — сам быт. На автобусе тебя к самолёту подвозят. Полетели — у всех кресла бизнес-класса. Сделано для тебя всё. Ты просто выходи и играй», — цитирует Тренина пресс-служба НХЛ.

Хара решил проучить Тренина. Россиянин был на голову ниже, но едва не выиграл бой нокаутом
«Кобра укусила Тренина, но 5 дней спустя умерла от боли».
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