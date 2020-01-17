Тренин: круто быть выбранным на Матч звёзд АХЛ, но не хотелось бы там играть
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин ответил на вопрос, является ли почётным мероприятием Матч звёзд Американской хоккейной лиги.
«Конечно, это круто. Но не хотелось бы там играть в АХЛ. Лучше в „Нэшвилле“ остаться. Хотя бывает, что на время этой недельной паузы в НХЛ молодых отправляют в фарм-клубы. Поэтому я не знаю, как будет. У меня вот родители хотели приехать на Матч звёзд АХЛ. Но билеты даже взять не могут. Мы просто ждём.
Но очень приятно, когда играешь в НХЛ. Первый забитый гол, первые матчи… Это незабываемо. Главное отличие вне льда — сам быт. На автобусе тебя к самолёту подвозят. Полетели — у всех кресла бизнес-класса. Сделано для тебя всё. Ты просто выходи и играй», — цитирует Тренина пресс-служба НХЛ.
Хара решил проучить Тренина. Россиянин был на голову ниже, но едва не выиграл бой нокаутом
«Кобра укусила Тренина, но 5 дней спустя умерла от боли».
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