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Тренеры сборных дивизионов распределили лучших игроков Кубка Вызова

Тренеры сборных дивизионов распределили лучших игроков Кубка Вызова
Хоккей / КХЛ 0

Главные тренеры сборных дивизионов на Матче звёзд КХЛ распределили лучших игроков Кубка Вызова, сообщает пресс-служба лиги.

Дивизион Боброва – Герман Шапорев («Алтай»).
Дивизион Тарасова – Егор Анисимов («Динамо» СПб).
Дивизион Харламова – Никита Гончаров («Русские Витязи»).
Дивизион Чернышёва – Егор Чинахов («Омские Ястребы»).

В 2020 году Матч звёзд пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Динамо» в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея 2020 года.

15 января КХЛ объявила имена капитанов команд на Матч звёзд — 2020. Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, дивизион Тарасова поведёт за собой Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова стал Данис Зарипов, а Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышёва.

Шипачёв: мне очень запомнился Матч звёзд, проходивший на Красной площади
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