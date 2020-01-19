Ковальчук: Монреаль — невероятный хоккейный город, никогда не играл в подобной обстановке

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

«Приятно забить первый гол перед таким количеством зрителей и порадоваться вместе с ними. Люди поддерживают нас. Невероятный хоккейный город. Никогда не играл в подобной обстановке и ценю всё это. Будем двигаться дальше и продолжать давить соперника», – сказал Ковальчук в эфире клубного телевидения.

Российский нападающий «Монреаля» забил гол в основное время и реализовал послематчевый буллит. Теперь на счету Ковальчука 17 (7+10) очков в 25 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-5» и 12 минутах штрафа.

Следующий матч «Монреаль» проведёт после перерыва на Матч звёзд на домашней арене с «Вашингтон Кэпиталз».

Ковальчук в 8 матчах за «Монреаль» забил больше, чем в 17 матчах в сезоне за «Кингз»