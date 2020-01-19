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Куинн — о выборе Шестёркина на матч с «Коламбусом»: возлагаем на него большие надежды

Куинн — о выборе Шестёркина на матч с «Коламбусом»: возлагаем на него большие надежды
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал выбор Игоря Шестёркина в качестве основного голкипера на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс»

«Он хорошо играет с тех пор, как оказался в команде. Мы верим в него и возлагаем большие надежды», – сказал Куинн в эфире клубного телевидения.

«Это многое говорит о его перспективах», — прокомментировал слова Куинна клубный обозреватель «Рейнджерс» Винс З. Меркольяно.

В нынешнем сезоне 24-летний Игорь Шестёркин провёл два матча в качестве основного голкипера «Рейнджерс», пропуская 3,03 шайбы за матч и отражая 92,6 % всех бросков. Российский голкипер выиграл оба матча, благодаря чему вошёл в историю «синерубашечников».

Шестёркин будет основным вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Коламбусом»
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