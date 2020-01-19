Бэйлен: Доус сказал, что если не буду ему пасовать, то он сломает мою клюшку

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился эмоциями от ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ.
«Принимать участие в таких событиях — это всегда весело! Мой прошлый Матч звёзд был давно, и тогда я был один. А сейчас здесь Лукаш Седлак, и выходные прошли отлично.
Я считаю, что проведение таких матчей хорошо для болельщиков, самого хоккея и города, который принимает матч, а так как хоккейный сезон может быть долгим, это хорошо и для игроков, ведь у ребят есть пара дней, чтобы отвлечься. Я положительно отношусь к таким событиям и считаю, что мне очень повезло быть выбранным лигой на это мероприятие, я это очень ценю.
Пара с Доусом была результативной? Я недавно купил дом в Манитобе, а Доус из Манитобы, и он хотел, чтобы мы выступали как манитобчане. Я не на шутку волновался, ведь Найджел сегодня шёл на рекорд и сказал мне, что если я не буду ему пасовать, то он сломает мою клюшку в следующей игре. Так что был под давлением, но справился и поднялся до уровня ожиданий Найджела», — цитирует Бэйлена пресс-служба «Трактора».
- 19 января 2020
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