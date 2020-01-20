Назаров: Зарипов — наш, челябинский. Ему нужен был не эчпочмак, а беляш или шестерёнка

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о прошедшем Матче звёзд КХЛ в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Напомним, Владимир Плющев подверг критике формат Матча звёзд, назвав его «цирковым шоу».



«Не согласен с моим давним товарищем и коллегой по тренерскому цеху Владимиром Плющевым. На мой взгляд, никакого цирка не было. Наоборот, Матчи звёзд для того и созданы, чтобы в них были элементы шоу. Серьёзного хоккея у зрителя хватает по ходу сезона – сейчас снова возобновляется регулярный чемпионат КХЛ, так что никаких проблем с борьбой и профессиональной составляющей не будет. Иногда нужно отдыхать и перезагружаться. Думаю, довольны и игроки, и зрители. Неделя звёзд, на мой взгляд, удалась. В КХЛ сработали на отлично.



Единственное, я не очень понял, почему Данис Зарипов вышел на лёд с гигантским эчпочмаком. Всё-таки Данис наш, челябинский. Он, как и я, родился в Челябинске. Считаю, что Зарипов должен был выйти на лёд с челябинским беляшом или шестерёнкой от трактора. Вообще же со сменой правительства и назначением нового премьер-министра хоккейный центр, по всей видимости, будет постепенно переходить в Москву», — сказал Назаров «Чемпионату».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» КХЛ.