Юниорская сборная России сыграет в полуфинале юношеских Олимпийских игр с Финляндией

На юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария), определились все пары полуфиналистов хоккейного турнира. Юниорская сборная России (игроки не старше 16 лет) сыграет со сборной Финляндии.

Россияне вышли в плей-офф олимпийского турнира с первого места в группе B. На групповом этапе они обыграли канадцев со счётом 6:2 и разгромили датчан со счётом 9:0.

Из группы A в плей-офф вышли сборные США и Финляндии. Американцы в своей группе завоевали первое место, а за вторую путёвку боролись финны и швейцарцы. В ключевом матче группового этапа финская сборная одержала победу над командой Швейцарии со счётом 2:1.

Матчи 1/2 финала турнира юношеских Олимпийских игр состоятся завтра, 21 января.