Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 20 января 2020 года

20 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 16 минут и 23 секунды, оформив две голевые передачи при показателе полезности «0». Также он выполнил два броска и провёл четыре силовых приёма, допустил одну потерю шайбы и совершил один перехват. Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев провели на площадке 17 минут 7 секунд и 10 минут 46 секунд соответственно. Результативными действиями не отметились.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забросил 22-ю шайбу в сезоне. Голкипер Сергей Бобровский пропустил четыре гола, совершив 29 сейвов.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 29 из 33 87,9 5:4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 +1 0 3 0 0 100% 17.07 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 0 2 0 67% 10.46 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 0 0 2 0 0 - 17.06 Задоров (з) «Колорадо» 0+2 0 0 2 4 0 - 16.23

Результаты матчей НХЛ за 20 января 2020 года