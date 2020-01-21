Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 20 января 2020 года
20 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.
Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 16 минут и 23 секунды, оформив две голевые передачи при показателе полезности «0». Также он выполнил два броска и провёл четыре силовых приёма, допустил одну потерю шайбы и совершил один перехват. Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев провели на площадке 17 минут 7 секунд и 10 минут 46 секунд соответственно. Результативными действиями не отметились.
Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забросил 22-ю шайбу в сезоне. Голкипер Сергей Бобровский пропустил четыре гола, совершив 29 сейвов.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|29 из 33
|87,9
|5:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|100%
|17.07
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|67%
|10.46
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|17.06
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+2
|0
|0
|2
|4
|0
|-
|16.23
Результаты матчей НХЛ за 20 января 2020 года
Бобровский принёс удачу! «Флорида» чудом выиграла, забив гол за 6 секунд до конца
«Пантеры» трижды вели в счёте и едва не проиграли, но смогли вырвать победу — такая «Флорида» может «пошуметь» в плей-офф.
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