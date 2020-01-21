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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 20 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 20 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

20 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 16 минут и 23 секунды, оформив две голевые передачи при показателе полезности «0». Также он выполнил два броска и провёл четыре силовых приёма, допустил одну потерю шайбы и совершил один перехват. Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев провели на площадке 17 минут 7 секунд и 10 минут 46 секунд соответственно. Результативными действиями не отметились.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забросил 22-ю шайбу в сезоне. Голкипер Сергей Бобровский пропустил четыре гола, совершив 29 сейвов.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»29 из 3387,95:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0+10300100%17.07
Каменев (н)«Колорадо»0+00002067%10.46
Дадонов (н)«Флорида»1+000200-17.06
Задоров (з)«Колорадо»0+200240-16.23
Результаты матчей НХЛ за 20 января 2020 года
Бобровский принёс удачу! «Флорида» чудом выиграла, забив гол за 6 секунд до конца
«Пантеры» трижды вели в счёте и едва не проиграли, но смогли вырвать победу — такая «Флорида» может «пошуметь» в плей-офф.
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