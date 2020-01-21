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Яндл: последние пять минут матча получились просто безумными

Яндл: последние пять минут матча получились просто безумными
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:4). За пять минут до конца третьего периода «пантеры» уступали со счётом 3:4, но сумели не только отыграться, но и вырвать победу в основное время матча.

«Последние пять минут матча получились просто безумными. Это были очень важные два очка, мы продлили свою победную серию. В гостях против «Миннесоты» очень непросто играть, поэтому мы ценим этот выигрыш», — сказал Яндл.

«Мы и не думали сдаваться. Да, мы уступали в счёте в конце третьего периода, но смогли проявить характер и вернулись в игру. Когда почаще бросаешь и направляешь шайбу на пятачок, то иногда происходят хорошие вещи. Именно об этом говорил тренер в последние минуты — «грузить» шайбу на ворота», — добавил автор победной шайбы Ноэль Аччари.

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«Пантеры» трижды вели в счёте и едва не проиграли, но смогли вырвать победу — такая «Флорида» может «пошуметь» в плей-офф.
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