Защитник «Колорадо» Макар повторил рекорд франшизы 35-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 6:3, которая стала для них третьей кряду.
Защитник «Колорадо» Кейл Макар сделал две результативные передачи, благодаря чему повторил рекорд франшизы, который установил Брюс Белл в сезоне-1984/1985, набрав наибольшее количество очков среди защитников в дебютном сезоне за клуб – 37 (11+26). На тот момент клуб носил название «Квебек Нордикс».
Отметим, что Беллу понадобилось провести 75 матчей для достижения подобного результата, в то время, как 21-летний Макар уложился за 44 матча.
Макар — о рекорде «Колорадо»: не собираюсь идти домой и праздновать
В «Колорадо» растёт крутой защитник. У Макара столько же очков, как у Овечкина
Защитник с украинскими корнями метит на «Колдер Трофи» и может побить пару рекордов «Колорадо».
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