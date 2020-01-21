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Защитник «Колорадо» Макар повторил рекорд франшизы 35-летней давности

Защитник «Колорадо» Макар повторил рекорд франшизы 35-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 6:3, которая стала для них третьей кряду.

Статистика Кейла Макара

Защитник «Колорадо» Кейл Макар сделал две результативные передачи, благодаря чему повторил рекорд франшизы, который установил Брюс Белл в сезоне-1984/1985, набрав наибольшее количество очков среди защитников в дебютном сезоне за клуб – 37 (11+26). На тот момент клуб носил название «Квебек Нордикс».

Отметим, что Беллу понадобилось провести 75 матчей для достижения подобного результата, в то время, как 21-летний Макар уложился за 44 матча.

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