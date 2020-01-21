«Ванкувер» намерен сохранить в команде будущего участника Матча звёзд НХЛ Маркстрёма

Ассистент генерального менеджера «Ванкувер Кэнакс» Джон Вейсброд заявил, что клуб ведёт переговоры о новом контракте со шведским голкипером Якобом Маркстрёмом. Вратарь станет неограниченно свободным агентом 1 июля 2020 года.

«Мы сдвинули процесс с мёртвой точки. Нам предстоит обсуждение, что будет лучше для Якоба и что будет лучше для команды. Очевидно, что я надеюсь, что после разговора мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны, и подписать контракт», — сказал Вейсброд в интервью радио Sportsnet 650.

Маркстрём провёл 34 матча в этом сезоне, записав на свой счёт 18 побед, отражая в среднем 91,6% бросков. На предстоящем Матче звёзд НХЛ шведский голкипер представит Тихоокеанский дивизион.