Хартли: Покка выбыл в самом начале, Войнов уже заканчивал матч с повреждением

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1 Б) рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Мы одержали важную выездную победу. Стоит отметить, что «Витязь» продемонстрировал отличную работу. В первом периоде мы здорово действовали, во втором, соперник себя хорошо показал, а в третьем, игра проходила как качели от одних ворот к другим.

Вратари обеих команд здорово выручили, после этого игра перешла в овертайм, там не было каких-либо особых моментов, хорошо играли три на три. Буллиты – это уже лотерея, как подбрасывание монетки.

Мы видели хорошие броски от мастеров обеих команд. Мы одержали победу благодаря характеру всей команды, несмотря на то, что Вилле Покка выбыл в самом начале, и Слава Войнов уже заканчивал игру с повреждением. Обе команды себя здорово показали, и заслуживали победу, но победа осталась за нами», – цитирует Хартли пресс-служба подмосковного клуба.