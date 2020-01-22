Кейн вышел на четвёртое место в истории «Чикаго» по сезонам с 25+ голов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась победой гостей со счётом 4:3, которая стала для них шестой подряд.

Статистика Патрика Кейна в сезоне-2019/2020

В составе «Чикаго» заброшенной шайбой отметился Патрик Кейн, благодаря чему американский нападающий достиг отметки 25 голов за чемпионат. Этот рубеж покорился Патрику в 10-м сезоне за карьеру в «Блэкхоукс». 31-летний Кейн вышел на четвёртое место в истории «Чикаго» по сезонам с 25+ голов, превзойдя результат Дениса Савара (девять).

Клубный рекорд принадлежит Бобби Халлу и Стэну Миките (по 13 сезонов), третье место занимает Стив Лармер (11).